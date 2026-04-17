将棋のユニバーサル杯第５２期女流名人戦（主催＝報知新聞社・日本将棋連盟、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）の就位式が１７日、都内で行われ、３期ぶりに復位した西山朋佳女流名人＝白玲、女流王将＝が出席した。花束ゲストとして来場したのは、西山と同じ大阪狭山市出身で同市の特命大使を務めるブレイキン・ＡＹＡＮＥ。「西山女流名人、ご就位おめでとうございます」と祝福し、「西山さんのこれまでの