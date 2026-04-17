◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１７日、栗東トレセンここまで５戦で連対率１０割を誇るマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は角馬場で最終調整を行った。２走前に今回と同舞台の京成杯で２着に入り、前走の若葉Ｓは２馬身差の完勝。「皐月賞に向かうとするなら、びっしり仕上げられない中で、あの内容だったからね」と野中調教師は振り返る。木曜