◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１７日、ファームリーグ・楽天戦のスタメンを発表した。先発は今季から加入した育成・板東湧梧投手。甲斐拓也捕手とバッテリーを組む。打線は吉川尚輝内野手が「２番・二塁」で先発出場。昨年１０月に両股関節の手術を受けた背番号２が、１軍復帰に向けて調整を進める。スタメンは以下の通り。【巨人】１番・右翼萩尾２番・二塁吉川３番