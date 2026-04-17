皮がパリパリ！照り焼きチキン 毎日の献立に欠かせない鶏肉。皮つきのまま焼いたもののパリッと仕上がらなかった……などという経験はありませんか？ 今回は皮をパリパリに仕上げた「照り焼きチキン」と簡単副菜の献立をご紹介します。ひと工夫するだけで皮がパリパリに仕上がるので、覚えておくと便利です。 皮がパリパリ！照り焼きチキン フライパンに皮を下にして入れて徹底的に焼き、上下を返してしっかり加熱し、たれを加