引っ越し当日、もの言いたげに家を見ていましたよね？単なる家好きのママなのでしょうか…「すべて理想通り！とても気に入っているの」と褒めたり、「なにもかもぶち壊し…」とダメ出ししてみたり。なんか、言葉の端々が気になりますよね…？>>【まんが】私の家が奪われる…!?(ウーマンエキサイト編集部)