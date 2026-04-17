元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に17日、出演。京都府南丹市で行方不明になっていた市立園部小の安達結希（あだち・ゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして同府警に死体遺棄の疑いで父親の会社員安達優季容疑者（37）が逮捕、送検された件で、「殺害についても認めているという安達容疑者なんですけど、まだまだなぞが残っています。予断を持たずに見ていきたいと思います」と