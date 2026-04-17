【めし～リングスタンプシール】 5月下旬 発売 価格：506円 【拡大画像へ】 日本出版販売（日版）は、オリジナルブランド「Komamono Lab（コマモノラボ）」から、個性豊かなクリエイターとの出会いを形にした「Komamono クリエイティ部」シリーズの新商品として「めし～リングスタンプシール」を5月下旬より全国の書店、雑貨店、ECサイトに