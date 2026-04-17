スーパーの「西友」は、2026年4月17日から23日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。総菜コーナーのお買い得品は？まずは、総菜コーナーのお買い得品をチェック。ポテトサラダ以外は11時からの販売です。●野菜のうま味！自社製ポテトサラダ（中）1パック214円●ねぎたっぷり油淋鶏1パック430円●合鴨スモークパストラミ1パ