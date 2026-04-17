豚こま×レンジ蒸しで、ほぼ手間なし！ たれが決め手の時短レシピ【画像を見る】さっぱりだれがあとを引く！「豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ」「手間はかけたくないけれど、お肉も野菜もしっかり食べたい！」そんな日の強い味方が、レンチンレシピです。 今回は、切る手間いらずの「豚こま」を使った時短おかずをご紹介。下味をつけた肉を野菜にのせてチンするだけで、肉のうまみが野菜にしみこみ、おかず全体がおいしく仕上が