日本代表MF遠藤航は今夏もリヴァプールに残留する可能性が高いようだ。16日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。リヴァプールは今シーズンここまで公式戦17敗を喫し、残り6試合となったプレミアリーグでは首位アーセナルに「18」ポイント差をつけられて連覇が絶望的に。チャンピオンズリーグ（CL）とFAカップからも姿を消しており、無冠が決定的となっている。今夏にはエジプト代表FWモハメド・サラーと