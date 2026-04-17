ヨーロッパリーグ（EL）のセルタ戦で2ゴールを決めたフライブルクのMF鈴木唯人に、ドイツ紙『ビルト』が最高評価を与えた。ELノックアウトフェーズ・ラウンド8の2ndレグが16日に行われ、フライブルクはセルタと対戦。ホームでの1stレグで3−0と大きなアドバンテージを持つフライブルクは、33分に先制に成功すると、39分には鈴木唯人がセルタの気勢をそぐ追加点を挙げる。スルーパスで攻撃のスイッチを入れ、最後は自身がゴール