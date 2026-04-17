先月、東京で開催されたWBCの観戦チケットなどを高額で転売したとして、50代の会社員の男性ら2人が書類送検されました。書類送検されたのは、東京・西東京市の会社員の男性（51）と新宿区の自営業の女性（33）で、いずれも、先月東京で開催されたワールド・ベースボール・クラシック「日本対チャイニーズ台北」などのチケット6枚を、定価の6倍から9倍の価格で不正に転売した疑いがもたれています。自ら購入したチケットの転売によ