アメリカ動画配信大手のネットフリックスが四半期決算を発表し、日本で独占配信したWBC=ワールド・ベースボール・クラシックの効果も追い風に増収増益となりました。ネットフリックスが16日に発表した今年1月から3月期の決算では、売上高が前の年の同じ時期に比べて16%増のおよそ122億5000万ドル、日本円でおよそ1兆9500億円。純利益は83%増のおよそ52億8000万ドル、日本円で8400億円で、増収増益となりました。会員数や広告収入の