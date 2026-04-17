ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEがあす18日から、バンドでは史上初となるMUFGスタジアム（国立競技場）4DAYSを含むスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜」を開催する。主なオリコン記録をまとめた。【動画】ミセスが1位に感謝！ “フェース3”の抱負語るメンバーMUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4日間、そして大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2日間開催する。なお、MUFGスタジアムでの4