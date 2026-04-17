米ミネソタ州ヘネピン郡の検察当局は１６日、米移民・関税執行局（ＩＣＥ）の連邦捜査官が取り締まり中に銃を住民に突きつけたとして、第２級暴行容疑で逮捕状を取り、行方を追っていると発表した。検察当局によると、トランプ政権が全米で展開する取り締まりに関連し、捜査官が訴追されるのは初めてとなる。検察当局によると、連邦捜査官は今年２月５日、ミネアポリスで高速道路を走行中、隣を走る車の運転手と同乗者に職務用