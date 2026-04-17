半導体「イメージセンサー」の量産に、最大で600億円の助成を行います。「イメージセンサー」は、視覚情報をデジタル情報に変換する半導体で、スマホのカメラに使われるだけでなく、自動運転の分野でも、今後、高い需要が見込まれています。こうした中、経済産業省省は経済安全保障上重要な物資だとして、「イメージセンサー」の製造を手がけるソニーセミコンダクタマニュファクチャリングが熊本・合志市に建設中の工場に最大600億