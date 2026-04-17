【大型アップデート】 4月17日配信 THQ Nordicは4月17日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ホラー・アドベンチャーゲーム「REANIMAL(リアニマル)」において、大型アップデートを配信開始した。最新パッチ1.7では、新たな機能の追加や多岐にわたる改善が行なわれている。 本作は、オフラインおよびオンラインでの協