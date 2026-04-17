Image:Michi-Global こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。外出に必須のスマホを、肩や首から斜めがけにするショルダーストラップ。おしゃれだし便利で今やすっかり定着してきましたが、改札を通る時や写真を撮る時、机に置いて操作したい時など、いちいちストラップから外すのが面倒な場面もありますよね。そんなちょっとしたストレスをスマートに解