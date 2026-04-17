【空の軌跡 the 2nd】 9月17日 発売予定 価格：パッケージ 通常版 8,800円ほか 日本ファルコムは、プレイステーション 5/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用ストーリーRPG「空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）」の発売日を9月17日に決定した。 本作は、同社を代表するストーリーRPG「空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）」に