人生には、未来を大きく左右する重大な岐路が何度か訪れます。しかし、自分が選択したことが正解だったかどうかは、そこから長い時間がたってみないと分からないものです。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 ”名前を失った”日々 私は出産を機に仕事を辞め、夫の転勤についていく形で専業主婦になりました。 本当は続けたかった大好きな仕事、ここまで積み上げてきたキャリア。自分で決めた選択でしたが、それ