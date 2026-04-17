女優の池田エライザが16日に30歳の誕生日を迎えた。ファンから祝福の言葉がとどき、池田は感謝の思いを伝えた。 【写真】ナチュラルな透明感真っ白なコーデが映える人気女優 池田は同日に更新したインスタグラムで、「皆様温かなお祝いの言葉、本当にありがとうございます小雨でツヤツヤな新緑と美味しいご飯。自分とゆっくり向き合い、感謝の気持ちでいっぱいになりながら20代を締めくくれたこと本当に幸せだと