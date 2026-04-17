連日行列ができる人気店「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」が、東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」に登場。“トッピングと箸休め 食べ放題”で自分好みに楽しめる「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助」が、千葉県内に初出店します！ 「日本橋 稲庭うどんと丼めし 金子半之助 イクスピアリ店」オープン 開業日時：2026年4月21日（火）11:00営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:30）店舗面