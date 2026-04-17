サッカー日本代表の森保一監督が１７日、日本サッカー協会から１６日にＡ代表コーチングスタッフへの入閣が発表された元日本代表ＭＦ中村俊輔氏について歓迎し、期待感を示した。この日は都内で、サッカー外交推進議員連盟、障がい者サッカーを応援する国会議員連盟の合同総会に出席した。森保監督は新たにコーチ入りが決定した中村氏に関し、「（既存の）スタッフ全体の役割は既に確立しているところではあるが、スタッフ全体