バーガーキングの大人気シリーズ「ビッグマウス」に、スモーキーな新作「スモークハウス」が登場。香ばしい刻みベーコンを使用した「特製スモークベーコンソース」で楽しむメニューが期間限定で発売されます。また、大好評の「スモーキーフライドチキン」も新作が登場し、さらにスモーキーな「スモークハウス スモーキーフライドチキン」が期間限定でラインナップ☆ バーガーキング「ビッグマウス」スモークハウス