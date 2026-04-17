◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１７日、栗東トレセン昨年の２歳マイル王カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）はフラットワークを行ってから芝コースを１周。その後坂路に行き、活気十分に駆け上がり、６１秒４―１４秒１で最終調整を終えた。田嶋助手は「思ったより時計が出ていたので、調子がいいのかなと思います」と納得の表情だ。朝日杯ＦＳ以