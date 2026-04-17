石丸伸二が、好きなタイプの女性を告白。「生き方が出る」として、強いこだわりを持っているという独自の恋愛観を披露した。【映像】石丸伸二が好きなタイプの女性（その女性の映像も）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10