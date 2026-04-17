コリンズ・エアロスペースは、半個室エコノミークラス座席「SkyNook（スカイヌック）」を、ドイツ・ハンブルクで開催された「エアクラフト・インテリア・エキスポ（AIX）」でお披露目した。通常は3席を配置のところ、胴体幅が狭くなることによって2席の配置となる、ワイドボディ機のエコノミークラス後部窓側への設置に適した座席。このような座席は3,000機に、少なくとも1列、多くの場合は2列以上存在するという。肘掛けを展開す