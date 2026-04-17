大谷に対して何もできずに敗れたメッツ。8連敗という現状からリンドーアら主力に対する批判は日々強まっている(C)Getty Images開幕から19試合で7勝（12敗）と足取りが重いメッツ。世界一を期待される総年俸3億5220万ドル（約546億円）のスター軍団の低調なパフォーマンスには、辛抱強く見守ってきた地元識者も怒りを露わにしている。【動画】捕手目線で見る衝撃の快速球打者が空振りする大谷翔平の一球を観よとにかく内容が