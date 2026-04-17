繁華街から暴力団や犯罪グループなどを排除するため、警察は16日の夜、石川県金沢市でパトロールを行い、注意を呼びかけました。16日は金沢中警察署の警察官らおよそ30人が、石川県金沢市の繁華街・片町で飲食店など、およそ120店舗を訪れ、「暴力団・トクリュウ排除ローラー」を行いました。警察官らは暴力団や全国で被害が相次いでいる「匿名・流動型犯罪グループ」、いわゆるトクリュウに関する聞き取り調査を行ったほか、ステ