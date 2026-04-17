政府は、世界でトップシェアを誇るソニーグループの「イメージセンサー」の生産に対し、最大で600億円の補助を行います。きょう、赤沢経済産業大臣は「ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング」に対し、熊本県に建設中の工場のために、最大600億円の助成金を支給すると発表しました。「イメージセンサー」は視覚の情報をデジタル信号に変換する半導体で、スマートフォンのカメラなどに活用されています。今後、自動運転技術や