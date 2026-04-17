観光客「完璧じゃない、こんなにきれいに咲いて。思って（狙って）来られるときじゃなくて、運もあるなあ」全国有数のサクラの名所、青森県弘前市の弘前公園で、園内のソメイヨシノが史上2番目の早さで満開となりました。園内には、2600本のサクラが植えられていて、訪れた多くの観光客が春風にそよぐ満開のサクラに心を奪われていました。