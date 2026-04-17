【ワシントン＝中根圭一】１０日間の有人月周回探査計画「アルテミス２」を終えた米国とカナダの宇宙飛行士４人が１６日、米テキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで地球帰還後初の記者会見に臨んだ。リード・ワイズマン船長（５０）は「信じられないような冒険ができたのは、乗組員が支え合ったおかげだ」と振り返った。宇宙船「オリオン」は打ち上げから６日目、地球からの距離が４０万６７７１キロ・メートルとな