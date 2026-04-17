◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１７日、美浦トレセン前走のすみれＳを制したラージアンサンブル（牡３歳、美浦・武井亮厩舎、父ベンバトル）は坂路を６３秒０―１５秒５で流したのち、ゲートで駐立確認。馬体の張りは良く、大駆けの気配が漂っている。武井調教師も「追い切りで自己ベストを出したし、そこまで動けなかった馬が動けるようになってきた。常に成長しているのが実感で