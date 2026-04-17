タレントの辻希美（38）が、食べ盛りの長男に作ったお弁当を披露した。【映像】辻希美が高1の長男に作った“映える”お弁当など2025年8月8日に第5子となる次女・夢空ちゃんを出産し、3男2女を育てている辻。4月から高校に通っている15歳の長男・青空のための弁当作りが始まり、SNSではウィンナーを使った“映える”弁当などを紹介している。辻希美、15歳長男 お弁当が「足りない」15日に更新したブログでは「昨夜も夢は何度