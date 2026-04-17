◇MLB ロッキーズ3-2アストロズ(日本時間17日、ダイキン・パーク)ロッキーズがアストロズとの接戦を制し、連敗を6でストップ。いい流れで次のドジャース戦へ向け、先発予定の菅野智之投手へバトンをつなぎました。ロッキーズは、初回にアストロズ打線の1番・アルトゥーベ選手がヒットで出塁し、2番・アルバレス選手のタイムリーでいきなり先制されると、さらに1点追加され2点ビハインドの状況となります。それでも打線が3回に1点を