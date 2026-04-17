ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『SAJIE（サジェ）』のコンフィチュールです。左から、「カシス＆パインディル」 \3,240、「さくらミルク＆ローズレモングラス」 \3,024。ブランド名・SAJIEの由来は、匙（スプーン）から。監修をつとめるのは、『パティスリィ アサコ イワヤナギ』のシェフパティシエール岩柳麻子氏真野今回は、クリエイティブユニット・KIGIとシェフパティシエール岩柳麻