BABYMONSTERが、カムバックを前にうれしいニュースを伝えた。所属事務所のYGエンターテインメントは4月17日、「BABYMONSTERのデビュー曲『SHEESH』のミュージックビデオが、同日午前3時40分ごろに再生回数4億回を突破した」と明らかにした。【写真】日本人メンバー、“バキバキ腹筋”続けて「この記録は2024年4月1日の公開から747日での達成で、同再生回数を記録した歴代K-POPガールズグループのデビュー曲ミュージックビデオの中