メ～テレ（名古屋テレビ） フィギュアスケート「りくりゅうペア」の引退発表を受け、木原龍一選手の地元、愛知県東海市ではねぎらいの言葉が聞かれました。 東海市は、りくりゅうペアの金メダルを祝う横断幕が張られるなど、市を挙げて2人を応援しています。 17日の引退発表を受けて、市民らからは感謝やねぎらいの言葉が聞かれました。 「残念ですよね。でもオリンピックで頑張っていたので、感動を与え