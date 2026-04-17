【モデルプレス＝2026/04/17】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」に出演した伊藤桃々が4月15日、自身のInstagramを更新。タイの民族衣装姿を披露し、話題になっている。【写真】25歳全顔整形モデル「レベチで可愛すぎる」タイ民族衣装で肌見せ◆伊藤桃々、タイ旅行ショット投稿伊藤は「差がすごいWww」とタイの国旗とともにタイ旅行中のショットを公開。「ソンクラン楽しみました早めの夏休み