俳優ソン・ジュンギのアメリカでの近況が話題となっている。最近、作家のイ・ミンジンは自身のSNSを通じて、「Friday night. Dinner with Vincenzo.（金曜の夜、ヴィンチェンツォと夕食）」というコメントとともに、複数の写真を公開した。【写真】ソン・ジュンギ、妊娠中のイギリス人妻と2SHOT公開された写真には、イ・ミンジン作家と食事を楽しむソン・ジュンギの姿が収められている。ソン・ジュンギはリラックスした装いで自然