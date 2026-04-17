東京医科歯科大学医学部卒業後、諏訪中央病院へ赴任し、現在は名誉院長を務める医師・作家の鎌田實さん。長年地域医療に携わる傍ら、難民支援や被災地支援にも力を注いでいます。そこで今回は、作家・ノンフィクションライターの瀬戸内みなみさんが各界著名人の人生に迫った連載を書籍化した『わが人生に悔いなし』から一部を抜粋し、鎌田さんの言葉をお届けします。【写真】養子にもらわれた頃、2歳の鎌田實さん* * * * * * *養子