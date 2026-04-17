京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された父親の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が逮捕前の任意聴取で、「首を締め付けて殺した」という趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材でわかった。