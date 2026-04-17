「パドレス５−２マリナーズ」（１７日、サンディエゴ）パドレスが快勝し、８連勝。この日は試合のなかったナ・リーグ西地区首位のドジャースと１・５ゲーム差に迫った。打線は二回に、１死からの３連続長短打を含む４安打を集中。カンプサノの左前への先制タイムリーやタティスの中前２点打などで一挙４点を先制した。七回にも１点を追加した。投げては２４年までドジャースに在籍し同年のワールドシリーズ制覇にも貢献した