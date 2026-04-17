詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあいぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「西国西海岸三ヵ所娘巡礼」です（画：一ノ関圭）* * * * * * *お正月は寂しかった。なにより大晦日が寂しかった。年越し蕎麦はまずかった。二年前の年越し蕎麦もまずかったのに、すっかり忘れて同じ店で同じやつを買