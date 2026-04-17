経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「《178万円の壁》を前にシニアができること」です。（イラスト：さかがわ成美「婦人公論」2026年4月号より掲載）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *「178万円の壁」を前にシニアができることこれまで「103万円の壁」と言われていた、労働者が所得税を支払わなくてはならない年収の