現在発売中の『婦人公論』2026年5月号の表紙は、俳優・歌手の伊藤蘭さん。昨年、転んで手首を骨折してからはカルシウムを摂るように気を付けていると話す蘭さん。全国ツアーを控え忙しい日々を送る中、自分らしくいられる秘訣は――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子構成：篠藤ゆり）【写真】イエローのドレスが華やかな蘭さん* * * * * * *余白を大事に歌手活動を再開して、もうすぐ7年