恋愛ドラマを中心に、医療ドラマから時代劇まで様々な作品を手掛けてきた脚本家の吉澤智子さん。放送中の連続テレビ小説『風、薫る』（総合、毎週月曜〜金曜午前８時ほか）で脚本を担当している。原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール大関和物語』（中央公論新社刊）。明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直