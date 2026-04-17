100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第122回は「また会いたいと思わせる人、愛される人の共通点」です。【写真】このお二人も誰からも愛されるお方です* * * * * * *前回「過去2回の『エリザベート』は衣装選びに失敗。今回は〈3度目の正