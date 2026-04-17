Image: 三浦一紀 - Generated with ChatGPT 5.2 やっぱ初物は作るの難しそう。「iPhone Fold」とか「iPhone Ultra」という名前になるのでは？ と噂されているApple（アップル）が開発を進めているらしい、折りたたみiPhone。Apple初の折りたたみ端末とあって、世界中から期待が集まっていますが、どうやらそこまで順調ではない模様。台湾DigiTimesの報道によると、生産が1〜2か月ほど遅れて