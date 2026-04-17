ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、5月30日（土）から2027年1月11日（月）の間、テレビアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションする期間限定アトラクション「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜」を開催する。併せて、新テーマ・レストラン「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」とオリジナルグッズが登場し、その内容が公開された。【写真】ボリューム満点！『葬送のフリーレン』コラ